Νίκος Ορφανός: «Έμαθα ότι έχω καρκίνο 20 μέρες αφότου γεννήθηκε η κόρη μου»

Ο Νίκος Ορφανός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαιρινά Ραντεβού» και μίλησε για την περιπέτεια που πέρασε με τον καρκίνο αλλά και τον τρόπο που αυτή άλλαξε τη ζωή του σε συνδυασμό με τη γέννηση της κόρης του.

«Η κόρη μου ήταν η μεγαλύτερή μου δύναμη στο πρόβλημα που αντιμετώπισα με την υγεία μου. Το έμαθα 20 μέρες αφότου γεννήθηκε το κορίτσι μας και ήμουν τόσο ευτυχισμένος από αυτό το γεγονός, που αυτό μου έδωσε τρομερή δύναμη και αποφάσισα να το παλέψω. Και το πάλεψα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ορφανός διαγνώστηκε με κρανιοφαρυγγίωμα, έναν σπάνιο όγκο στον εγκέφαλο. «Πρέπει πάντα να βρίσκεις τους ανθρώπους που σε εμπνέουν. Καμιά φορά στη ζωή μπορεί να έρθει μία κρίσιμη στιγμή, που πρέπει να δώσεις μία πολύ κρίσιμη μάχη. Ποτέ δεν είσαι προετοιμασμένος από πριν για αυτό, εκείνη την ώρα χτίζεις τη δύναμη. Έτσι έκανα κι εγώ», εξήγησε ο ηθοποιός.

Ο Νίκος Ορφανός αναφέρθηκε και στο κύμα αγάπης που δέχτηκε από τον κόσμο όταν έγινε γνωστό το πρόβλημα της υγείας του. «Έγινα πολύ συναισθηματικά ευάλωτος, γιατί πήρα χιλιάδες μηνύματα αγάπης, τα διάβαζα κι έκλαιγα σαν μικρό παιδί».