Φωτιά Πρέβεζα: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Εκκένωση 4 οικισμών

Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά στον Δήμο Ζηρού της Πρέβεζας, κοντά στην Φιλιππιάδα, με νέο μήνυμα να έρχεται σε κατοίκους 4 οικισμών για εκκένωση.

Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στους οικισμούς Ριζοβούνι, Ζερβό, Ζηρόπολη και Γαλατάς, καλούνται να απομακρυνθούν προς το Θεσπρωτικό.

Προηγουμένως, πριν από περίπου 30 λεπτά, είχε σταλεί άλλο μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για να παραμείνουν σε ετοιμότητα εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς.