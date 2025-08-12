Φωτιά Πρέβεζα: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Εκκένωση 4 οικισμών
Μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Ζηρού κοντά στη Φιλιππιάδα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά στον Δήμο Ζηρού της Πρέβεζας, κοντά στην Φιλιππιάδα, με νέο μήνυμα να έρχεται σε κατοίκους 4 οικισμών για εκκένωση.
Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στους οικισμούς Ριζοβούνι, Ζερβό, Ζηρόπολη και Γαλατάς, καλούνται να απομακρυνθούν προς το Θεσπρωτικό.
Προηγουμένως, πριν από περίπου 30 λεπτά, είχε σταλεί άλλο μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για να παραμείνουν σε ετοιμότητα εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς.
Σχόλια
Trending
Φωτιά τώρα στον Κάλαμο
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Χίος: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Εκκένωση 3 οικισμών
17:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Αχαΐα: Έκλεισε η Πατρών - Πύργου
12:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ