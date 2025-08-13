Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων μετά την αγανάκτηση σε παράστασή του στα Χανιά

Έντονη συζήτηση προκάλεσε το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (11/8) κατά την παρουσίαση της παράστασης «Ο θάνατος του εμποράκου» στα Χανιά, όταν ομάδα νεαρών που βρισκόταν εκτός του θεατρικού χώρου στην Ανατολική Τάφρο προκάλεσε ηχητική όχληση, διακόπτοντας την ομαλή ροή της παράστασης.

Ο πρωταγωνιστής, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, μην μπορώντας να κρύψει τον εκνευρισμό του, ζήτησε από το κοινό να παρέμβει στον Δήμο, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν απ’ έξω. Ντροπή τους. Ειλικρινά λυπάμαι που κάνω αυτή την κατάθεση, αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας θίασος ολόκληρος. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως, αν συνεχιστούν τέτοιες συμπεριφορές, ο θίασος δεν θα επιστρέψει.

Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων

Το βράδυ της Τρίτης (12/8), ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, τοποθετήθηκε για το συμβάν, υπογραμμίζοντας πως το περιστατικό ανέδειξε δύο βασικά ζητήματα: την αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης και την καταλληλότητα των χώρων όπου πραγματοποιούνται μεγάλες εκδηλώσεις στην πόλη.

«Η πρόληψη και η αντιμετώπιση παραβατικών ή αντικοινωνικών συμπεριφορών είναι αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Δήμος Χανίων δεν διαθέτει Δημοτική Αστυνομία και δεν έχει την επιχειρησιακή αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ και χρόνια αναμένουμε από το Υπουργείο να υλοποιήσει τη δέσμευσή του για τη δημιουργία Δημοτικής Αστυνομίας, μια δέσμευση που παραμένει στα χαρτιά, με την καθυστέρηση να στερεί από τον Δήμο μας ένα κρίσιμο εργαλείο λειτουργίας και ελέγχου».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ανατολική Τάφρος δεν είναι κατάλληλη για θεατρικές παραστάσεις και μεγάλες εκδηλώσεις, καθώς η ηχορύπανση, τόσο από συναυλίες όσο και από την κυκλοφορία, υποβαθμίζει την εμπειρία του κοινού και δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής.

«Επιπλέον, περιστατικά όπως το χθεσινό αποκαλύπτουν ότι υπάρχει πρόβλημα ακόμη και με μεμονωμένες συμπεριφορές πολιτών, ενώ κάθε εκδήλωση επιβαρύνει δραματικά το ήδη βεβαρυμένο κυκλοφοριακό της πόλης, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες».», πρόσθεσε ο κ. Σημανδηράκης.