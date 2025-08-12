Φωτιά στην Αχαΐα: «Αρκετοί δεν εκκενώνουν, γιατί δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους»

Ακόμη έναν πύρινο εφιάλτη δίχως τέλος βιώνει η Ελλάδα, με 106 φωτιές να κατακαίνε τη χώρα. Το μέτωπο στη Δυτική Αχαΐα βρίσκεται εκτός ελέγχου, με χιλιάδες κατοίκους να απομακρύνονται ώστε να παραμείνουν ασφαλείς.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, επανέλαβε ότι η αποψινή νύχτα (12η προς 13η Αυγούστου) στην ευρύτερη περιοχή προμηνύεται πολύ δύσκολη, ενώ, σημείωσε πως «αρκετοί άνθρωποι δεν εκκενώνουν, διότι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους», μιλώντας στο Newsbomb.

«Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη, οι επίγειες δυνάμεις δεν επαρκούν, κίνδυνοί η πρωτεύουσα της Κάτω Αχαΐας. Πνέουν ακόμη ισχυροί άνεμοι», σημείωσε αρχικά.

«Προχωρά η διαδικασία εκκένωσης, οι πολίτες μετακινούνται με τα ιδιωτικά τους οχήματα, ενώ, έχει συνδράμει και η Πολεμική Αεροπορία», προσέθεσε, ωστόσο, υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει διάθεση απομάκρυνσης από αρκετούς, οι οποίοι έχουν μείνει πίσω. Δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους».

«Όντως καίγονται σπίτια στα Τσουκαλαίικα. Η πυρκαγιά εκτείνεται από τον Δήμο της Πάτρας μέχρι κι εμάς, στη Δυτική Αχαΐα και πάει ανατολικά έως τον Άγιο Στέφανο. Φανταστείτε πως καίει σαν ένα ανάποδο “Γ”. Δεν υπάρχει διασύνδεση με την Πάτρα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στις δύο Εθνικές Οδούς. Το μέτωπο είναι τεράστιο», ολοκλήρωσε ο κ. Αλεξόπουλος, σε συνέντευξη στο Newsbomb.

Νωρίτερα, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, Κώστας Ταπεινός, τόνισε ότι «επικρατεί μία κόλαση, οι άνεμοι πνέουν ακόμη ισχυροί. Θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο βράδυ», μιλώντας στο Newsbomb.

«Ο κόσμος απομακρύνεται με οχήματα της Πολεμικής Αεροπορίας, όμως, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους κι έχουν μείνει πίσω», προειδοποίησε ακόμη.

Διαβάστε επίσης