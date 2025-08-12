Φωτιά Αχαΐα: Ανοιχτά σχολεία για να υποδεχθούν πυρόπληκτους

Ανοιχτά θα παραμείνουν όλο το βράδυ το 7ο Λύκειο (Σουνίου 111, Τέρψη) και το 54ο Δημοτικό Σχολείο (Κομνηνών και Βέτσου) στο Νότιο Διαμέρισμα για τη διαμονή ανθρώπων που εκκένωσαν τα σπίτια τους λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή κατόπιν απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανοίγει ο ογκολογικός ξενώνας “ΕΛΠΙΔΑ” και προνοιακές δομές του Δήμου Πατρέων. Για το λόγο αυτό υπάρχουν πουλμανάκια στο νέο λιμάνι για τη μεταφορά πολιτών, ενώ έχουν ενημερωθεί και ξενοδοχεία της περιοχής για υποδοχή πυρόπληκτων.

Στο μεταξύ, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και πλοιάρια του Λιμενικού Σώματος σε περίπτωση που χρειαστεί να συνδράμουν για την απομάκρυνση πολιτών μέσω θαλάσσης.

Έπειτα από συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη Διοίκηση του Ογκολογικού Ξενώνα Ελπίδα, ανοίγει ο Ξενώνας προκειμένου να φιλοξενήσει άτομα που προληπτικά εκκενώνουν τις οικίες τους. Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους. Σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Πατρών και σε συνεννόηση με τον Λιμενάρχη Λάζαρο Χανουμίδη, τα συγκεκριμένα άτομα μεταφέρθηκαν δια θαλάσσης στο Λιμάνι της Πάτρας, όπου τους ανέμενε ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης ώστε να κατευθυνθούν οι πολίτες στις ανοικτές δομές όπου και θα διανυκτερεύσουν με ασφάλεια

Διαβάστε επίσης