Φωτιά Αχαΐα: Στις αυλές σπιτιών η φωτιά - Το μέτωπο έφτασε στα Τσουκαλέικα
Σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν ανοιχτά όλο το βράδυ για να υποδεχθούν τους πυρόπληκτους
Η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που μαίνεται στη Δυτική Αχαΐα έφτασε στον οικισμό των Τσουκαλέικων και καίει σε αυλές σπιτιών.
Την ίδια στιγμή, η φωτιά έχει μπει στον οικισμό της Άνω Αχαΐας.
Για τη διαμονή των πυρόπληκτων θα παραμείνουν ανοιχτά όλο το βράδυ το 7ο Λύκειο (Σουνίου 111, Τέρψη) και το 54ο Δημοτικό Σχολείο (Κομνηνών και Βέτσου) στο Νότιο Διαμέρισμα.
