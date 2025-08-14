Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ασύμμετρος πόλεμος στα πύρινα μέτωπα της χώρας
Ελεύθερος Τύπος: Έλεγχοι εξπρές για αδήλωτα εισοδήματα
Η Καθημερινή: Πύρινος εφιάλτης στην Πάτρα
Τα Νέα: Γιατί καιγόμαστε;
