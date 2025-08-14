Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ασύμμετρος πόλεμος στα πύρινα μέτωπα της χώρας

Ελεύθερος Τύπος: Έλεγχοι εξπρές για αδήλωτα εισοδήματα

Η Καθημερινή: Πύρινος εφιάλτης στην Πάτρα

Τα Νέα: Γιατί καιγόμαστε;

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς επιβάτες – Δείτε εικόνες και βίντεο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Συναγερμός και στην Ευρώπη μετά τα χιλιάδες κρούσματα - Ταξιδιωτικές συστάσεις

07:10ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΕΝΕΝ: Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του «Blue Star 1»

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη εμφάνιση: Η πρώτη τρομερή λύκαινα επιστρέφει από την εξαφάνιση μετά από 12.000 χρόνια

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb - Ντοκουμέντα από τη σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στην Πάτρα

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους - Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και 600 ευρώ ανά νοικοκυριό

06:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League & Conference League: Απόψε οι σπουδαίες ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

06:24ΓΥΝΑΙΚΑ

Στρώνουμε τραπέζι για τον Δεκαπενταύγουστο με συνταγές ανά την Ελλάδα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μελβούρνη: Δολοφόνησαν έγκυο Ελληνοαυστραλή και αποκεφάλισαν τον σύντροφό της - «Είδα τον δράστη να σκουπίζει αίματα με χαρτοπετσέτες στα MacDonald’s»

06:16LIFESTYLE

Φωτιές σε Χίο και Πάτρα - Συγκλονίζει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Περάσαμε μέσα από τις φλόγες»

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Διακοπές τέλος για τους μισούς Έλληνες - Χαμηλή η κίνηση και στις θερινές εκπτώσεις

06:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν με νοιάζει, ας γ...α δεκαπέντε ώρες»: Ο TikToker-αστυνομικός που «έκαιγε» την ΕΛ.ΑΣ. με κάθε του λέξη - Νέες συνομιλίες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Συγκλονιστική μαρτυρία στο Newsbomb - «Κάηκε το σπίτι μου, ευτυχώς πρόλαβα πήρα τη γυναίκα μου και έφυγα»

05:54ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Βελτιωμένη η εικόνα στην Πάτρα – Δύσκολο το ξημέρωμα σε Φιλιππιάδα και Χίο – Δύο προσαγωγές και μία σύλληψη για εμπρησμό

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και μέχρι 7 μποφόρ η Πέμπτη – Τι καιρό θα κάνει τον Δεκαπενταύγουστο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

