Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (14/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
14/8/2025 8:00:00 πμ
14/8/2025 12:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΦΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
14/8/2025 8:00:00 πμ
14/8/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ απο κάθετο: ΠΑΤΡΩΝ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
14/8/2025 8:00:00 πμ
14/8/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΤ.ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΒΛΑΧΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΟΡΟΥΣ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΟΛΥΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΛΕΩ απο κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
14/8/2025 10:00:00 πμ
14/8/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΒΕΡΓΑΣ ΝΟ 5 από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ
967
Κατασκευές
14/8/2025 11:00:00 πμ
14/8/2025 2:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
