Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (14/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

14/8/2025 8:00:00 πμ

14/8/2025 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΦΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

14/8/2025 8:00:00 πμ

14/8/2025 4:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ απο κάθετο: ΠΑΤΡΩΝ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

14/8/2025 8:00:00 πμ

14/8/2025 4:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΤ.ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΒΛΑΧΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΟΡΟΥΣ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΟΛΥΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΛΕΩ απο κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

14/8/2025 10:00:00 πμ

14/8/2025 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΒΕΡΓΑΣ ΝΟ 5 από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ

967

Κατασκευές

14/8/2025 11:00:00 πμ

14/8/2025 2:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:13ΚΟΣΜΟΣ

Viral τα «κουνέλια- Φρανσκεστάιν» με μαύρα κέρατα - Πόσο αληθινές είναι οι ανατριχιαστικές εικόνες

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ήρωας εκπαιδευτής καταδύσεων έσωσε δύτες από ταχύπλοο που έπεσε πάνω τους - Συγκεντρώθηκαν 50.000 δολάρια για τα ιατρικά του έξοδα

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Εντοπίστηκε γκαζάκι σε αρχαιολογικό χώρο στο χωριό Βούντενη

09:04ΚΟΣΜΟΣ

SOS για τον καύσωνα στις σκανδιναβικές χώρες: «Τροπικές νύχτες» στη Σουηδία, «30ρια» στη Φινλανδία και νεκροί τάρανδοι

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Μαζική διαμαρτυρία για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες - Δείτε φωτογραφίες

08:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οκτώ μπόνους για συνεπείς φορολογούμενους - Ποιοι θα έχουν εκπτώσεις και επιστροφή φόρων

08:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πόπη Χριστοδούλου: Ποια ήταν η Μάρθα - Ρίτσα του «Παρά πέντε» - Βίντεο

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Βαθρακογιάννης: Βελτιωμένη εικόνα σε όλα τα μέτωπα – «Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα»

08:37ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Το «χάσμα οργασμού» για τις γυναίκες δεν βελτιώνεται με την ηλικία

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Σε αυτές τις περιοχές σημειώνονται μπλακ άουτ

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει συνέπειες» εάν δεν συμφωνηθεί εκεχειρία στην Ουκρανία - Δύσπιστοι οι Ευρωπαίοι

08:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google μετατρέπει 2 δισεκατομμύρια smartphones σε παγκόσμιο σύστημα προειδοποίησης σεισμών

08:27ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, καλύτερη εικόνα σε Χίο, Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα – Δύο προσαγωγές και μία σύλληψη για εμπρησμό

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 27χρονος οδηγός, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε στηθαίο

08:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche 718 RSK είναι ένα από τα πιο σπάνια αγωνιστικά

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απώλεια για την παρέα του «Παρά Πέντε» - Έφυγε η «Ρίτσα - Μάρθα», η «υπηρέτρια» της Ντάλιας

08:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: «Τρέχουν» έλεγχοι – εξπρές για αδήλωτα εισοδήματα έπειτα από καταγγελίες πολιτών

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι οι ξηρές καταιγίδες - Πόσο επικίνδυνες είναι για πυρκαγιές

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν με νοιάζει, ας γ...α δεκαπέντε ώρες»: Ο TikToker-αστυνομικός που «έκαιγε» την ΕΛ.ΑΣ. με κάθε του λέξη - Νέες συνομιλίες

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη εμφάνιση: Η τρομερή λύκαινα επιστρέφει από την εξαφάνιση μετά από 12.000 χρόνια

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb - Ντοκουμέντα από τη σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στην Πάτρα

08:27ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, καλύτερη εικόνα σε Χίο, Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα – Δύο προσαγωγές και μία σύλληψη για εμπρησμό

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απώλεια για την παρέα του «Παρά Πέντε» - Έφυγε η «Ρίτσα - Μάρθα», η «υπηρέτρια» της Ντάλιας

06:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

04:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου – Είχε ξεχωρίσει για τον ρόλο της υπηρέτριας στο «Πάρα Πέντε»

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει συνέπειες» εάν δεν συμφωνηθεί εκεχειρία στην Ουκρανία - Δύσπιστοι οι Ευρωπαίοι

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Συγκλονιστική μαρτυρία στο Newsbomb - «Κάηκε το σπίτι μου, ευτυχώς πρόλαβα πήρα τη γυναίκα μου και έφυγα»

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Συναγερμός και στην Ευρώπη μετά τα χιλιάδες κρούσματα - Ταξιδιωτικές συστάσεις

08:37ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Το «χάσμα οργασμού» για τις γυναίκες δεν βελτιώνεται με την ηλικία

09:04ΚΟΣΜΟΣ

SOS για τον καύσωνα στις σκανδιναβικές χώρες: «Τροπικές νύχτες» στη Σουηδία, «30ρια» στη Φινλανδία και νεκροί τάρανδοι

06:16LIFESTYLE

Φωτιές σε Χίο και Πάτρα - Συγκλονίζει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Περάσαμε μέσα από τις φλόγες»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:24ΓΥΝΑΙΚΑ

Στρώνουμε τραπέζι για τον Δεκαπενταύγουστο με συνταγές ανά την Ελλάδα

08:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οκτώ μπόνους για συνεπείς φορολογούμενους - Ποιοι θα έχουν εκπτώσεις και επιστροφή φόρων

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 27χρονος οδηγός, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε στηθαίο

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Διακοπές τέλος για τους μισούς Έλληνες - Χαμηλή η κίνηση και στις θερινές εκπτώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ