Φωτιά τώρα στην Κερατέα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς έχει προβλεφθεί για σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, για Αττική, Ανατολική Στερεά, Εύβοια ΒΑ Πελοπόννησο και Θράκη, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.