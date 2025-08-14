Πολιτική Προστασία: Πάνω από 150 φωτιές εντός 48 ωρών - Αναλυτικά τα στοιχεία των πυρκαγιών

Τα αναλυτικά στοιχεία για τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών παρουσίασε σε εκτενή ανάρτηση το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το υπουργείο τονίζει ότι οι συνθήκες ήταν ακραίες, με εξαήμερο κόκκινο συναγερμό με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή ατμόσφαιρα και ανέμους έως 9 μποφόρ.

Για 29 ημέρες υπήρχε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ εκδηλώθηκαν πάνω από 150 πυρκαγιές εντός 48 ωρών, με περισσότερες από 70 πυρκαγιές ημερησίως.

Ταυτόχρονα, στην ανάρτηση σημειώθηκαν ορισμένα fake news για την πυρκαγιά, όπως για ύπαρξη νεκρών στην Αχαΐα, για καταστροφή στη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, για φωτιά στο Καραμανδάνειο, και για απεγκλωβισμό ανθρώπου στη Φιλιππιάδα.

Το υπουργείο αναφέρει ότι υπάρχουν 4.000 περισσότεροι πυροσβέστες σε σχέση με το 2019, ενώ 137 νέες προσλήψεις δασοπυροσβεστών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχουν αυξηθεί επίσης και τα εναέρια μέσα σε 82 από 61 πριν από έξι χρόνια.

Η ανάρτηση του υπουργείου:

