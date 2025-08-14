Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε o Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2025, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαου Παπαευσταθίου.

Η απόφαση που έχει ισχύ έως τις 12 Νοεμβρίου 2025 είναι αποτέλεσμα του άμεσου αιτήματος του Δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μετά τις ανυπολόγιστες ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αγροτικές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και φυσικό περιβάλλον.