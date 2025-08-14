Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε o Δήμος Δυτικής Αχαΐας
Η απόφαση που έχει ισχύ έως τις 12 Νοεμβρίου 2025 είναι αποτέλεσμα του άμεσου αιτήματος του Δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2025, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαου Παπαευσταθίου.
Η απόφαση που έχει ισχύ έως τις 12 Νοεμβρίου 2025 είναι αποτέλεσμα του άμεσου αιτήματος του Δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μετά τις ανυπολόγιστες ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αγροτικές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και φυσικό περιβάλλον.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:34 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ανάλυση BBC: Τι θέλει από τη σύνοδο στην Αλάσκα ο Τραμπ
19:07 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θανάσης Ρέντζης: Το «αντίο» του Τάσου Μπουλμέτη στον σπουδαίο σκηνοθέτη
19:04 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ: Με βασικό Ιβανούσετς για την πρόκριση
18:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τον παρουσίασε η Ρεάλ Μαδρίτης κι αυτός αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι
16:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ