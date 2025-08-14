Το «ευχαριστώ» Κεφαλογιάννη για όλους «όσους μάχονται τις τελευταίες ημέρες» με τα πύρινα μέτωπα

Με ανάρτησή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ευχαρίστησε όλους, όσοι συνέβαλαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των φωτιών που ξέσπασαν τα τελευταία 24ωρα σε όλη τη χώρα.

Στην ανάρτησή του που συνοδεύεται από σχετικό βίντεο, κατά την ενημέρωση για τις εξελίξεις με τις φωτιές, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης σημείωσε μεταξύ άλλων την επικινδυνότητα των επόμενων ημερών, επέστησε την προσοχή όλων ενώ αναφέρθηκε και στα fake news τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος όπως είπε σε ζωντανή σύνδεση έκανε λόγο για νεκρούς στην Αχαΐα.

«Δεν υπάρχει κανένας νεκρός στην Αχαΐα, δεν κάηκε η Βιομηχανική Περιοχή, μόνο ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο υπέστη ζημιές» είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Ευχαριστώ όλους όσοι μάχονται τις τελευταίες ημέρες. Βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο της αντιπυρικής περιόδου. Απαιτείται από όλους μας ο μέγιστος βαθμός προσοχής» έγραψε στην ανάρτησή του.