Με λαμπρότητα ο εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Σουμελά - Δείτε εικόνες

Με κάθε εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και τη συμμετοχή πλήθους πιστών τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής 15 Αυγούστου η Θεομητορική Εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, στην Καστανιά του Βερμίου.

Στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, ενώ συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ο οποίος χοροστάτησε και στην ακολουθία του Όρθρου–, Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, καθώς και ο Ποιμενάρχης της Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος εκφώνησε το κήρυγμα της ημέρας.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την ιερά λιτανεία της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Σουμελά και την τέλεση τρισαγίου μπροστά στο μνημείο του Αλεξάνδρου Υψηλάντη. Κατά την επιστροφή της εικόνας στον ναό, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης κ. Πρόδρομος, εκπληρώνοντας προσωπικό του τάμα, πρόσφερε στην Παναγία Σουμελά ένα αρχιερατικό εγκόλπιο με παράσταση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Στο δεξιό αναλόγιο έψαλε ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Χριστοδούλου, πλαισιωμένος από χορό ιεροψαλτών, ενώ στο αριστερό ανέλαβε ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά κ. Βασίλειος Μαυράγκανος με τον δικό του χορό.

Την τήρηση της εκκλησιαστικής τάξης είχαν ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Καθηγούμενος του Ιερού Προσκυνήματος, Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας, καθώς και ο εφημέριος της Παναγίας Σουμελά, Αρχιμ. Χριστόδουλος Μετεντζίδης.