Προσωπικός αριθμός: Τι αλλάζει από 5 Σεπτέμβριου

Σε λιγότερο από έναν μήνα λήγει η προθεσμία 

Προσωπικός αριθμός: Τι αλλάζει από 5 Σεπτέμβριου
Η αντίστροφη μέτρηση για την απόκτηση του νέου Προσωπικού Αριθμού έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η προθεσμία για τους πολίτες να τον εκδώσουν μόνοι τους λήγει στις 5 Σεπτεμβρίου 2025. Μετά από αυτή την ημερομηνία, ο Προσωπικός Αριθμός θα αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης που σταδιακά θα αντικαταστήσει τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός ταυτότητας. Ήδη εμφανίζεται στο πίσω μέρος των νέων δελτίων ταυτότητας και στην ψηφιακή ταυτότητα μέσω του gov.gr wallet.

Από τις 29 Ιουνίου 2025, η ύπαρξή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της έκδοσης δελτίου ταυτότητας, με εξαιρέσεις μόνο σε περιπτώσεις που η έκδοση καθυστερεί χωρίς υπαιτιότητα του πολίτη.

Αρχικά, ο Προσωπικός Αριθμός θα χρησιμοποιείται κυρίως για συναλλαγές με το Δημόσιο, ενώ σταδιακά θα ενσωματωθεί και σε ιδιωτικές συναλλαγές, όπως με τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, μειώνοντας την ανάγκη για πολλαπλούς αριθμούς ταυτοποίησης.

Η έκδοση γίνεται μέσω της εφαρμογής myInfo του gov.gr, όπου οι πολίτες εισέρχονται με τους κωδικούς Taxisnet και απαιτείται καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου για δεύτερο παράγοντα ταυτοποίησης (SMS/OTP). Οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν δύο από τα τρία αλφαριθμητικά στοιχεία που προηγούνται του ΑΦΜ τους, ενώ το τρίτο δημιουργείται αυτόματα.

Η αυτόματη απόδοση του Προσωπικού Αριθμού μετά τις 5 Σεπτεμβρίου αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για όσους θέλουν να εξασφαλίσουν τον δικό τους μοναδικό αριθμό πριν αναλάβει η διαδικασία το κράτος.

