Στο νοσοκομείο 15χρονη από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ - Χειροπέδες στους οργανωτές του πάρτι

Στη σύλληψη πέντε ατόμων που φέρονται ως διοργανωτές πάρτι σε χωριό του Βάλτου στο Αγρίνιο, όπου μια ανήλικη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και εντοπίστηκε σε κωματώδη κατάσταση, προχώρησε η Αστυνομία.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Εμπεσού. Οι πέντε άνδρες κατηγορούνται για παραβάσεις ειδικών ποινικών διατάξεων που αφορούν την προστασία ανηλίκων.

Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, στη διάρκεια πάρτι που γινόταν σε ανοιχτό χώρο. Εκεί, μια 15χρονη κοπέλα βρέθηκε σε ημικωματώδη κατάσταση από κατανάλωση αλκοόλ.

Αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και τελικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας