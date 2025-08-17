Κρήτη: Σοβαρά τραυματισμένη 94χρονη μετά από παράσυρση από ανήλικο οδηγό μηχανής

Συγκλονίζουν οι εικόνες της 94χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από μηχανή στο Τυμπάκι της Κρήτης την περασμένη Τρίτη, 12 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η ηλικιωμένη «φέρει κάταγμα στο σβέρκο και στο γόνατο, ενώ έχει υποστεί πολλαπλά σοβαρά τραύματα», διαψεύδοντας τις πληροφορίες ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

«Η κυρία είναι 94 χρόνων και με πολύ φροντίδα και αγάπη από τους οικείους της ήταν υγιής και γερή ώστε να αυτοσυντηρείται και να μπορεί να κάνει την καθημερινή της βόλτα στο τετράγωνο του σπιτιού της, όπου έγινε το συμβάν», τονίζει στην ίδια πηγή.

Η 94χρονη παραμένει στο ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα.