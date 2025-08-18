Αγιορείτες μοναχοί - διασώστες: Οι ρασοφόροι φύλακες - άγγελοι μιλούν για τη δράση τους

Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν πως η ζωή ενός μοναχού στον Άγιον Όρος αποτελείται μόνο από προσευχή και εργασίες στη μονή, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Όταν ένας προσκυνητής βρίσκεται σε κίνδυνο, τότε αναλαμβάνει δράση η ειδική ομάδα διάσωσης που αποτελείται από 10 μοναχούς και 5 λαϊκούς. Ο πατέρας Ηλίας, μέσα σε 48 ώρες κατάφερε να σώσει δυο προσκυνητές που εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο του Αγίου Όρους.

Ξέρει να χειρίζεται από απινιδωτές μέχρι και drone εντοπισμού αγνοουμένων. «Δεν γίνεται να είμαστε με το κομποσκοίνι και την προσευχή και να κινδυνεύει ένας συνάνθρωπος μας», αναφέρει χαρακτηριστικά στον ALPHA.

Αναφορικά τόσο με τη δική του όσο και με την δράση των υπολοίπων μοναχών αναφέρει πως όλοι όσοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης είναι πιστοποιημένοι ώστε να μπορούν να βοηθούν.

Δείτε το ρεπορτάζ: