Άνδρας έπεσε σε χαράδρα πέντε μέτρων κοντά στους καταρράκτες της Νέδας - Επιχείρηση διάσωσης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα του Σαββάτου 16 Αυγούστου, όταν ένας άνδρας υπέστη ατύχημα κοντά στους καταρράκτες της Νέδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr ένας πεζοπόρος γλίστρησε από μονοπάτι κοντά στους καταρράκτες και έπεσε σε γκρεμό βάθους 5 μέτρων. H ίδια πηγή αναφέρει πως έχει χτυπήσει το κεφάλι του, ωστόσο έχει τις αισθήσεις του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική και εθελοντές της περιοχής.

