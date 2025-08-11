Ασφαλείς οι επιβάτες του ιστιοφόρου – Αντέδρασαν οι επιβάτες πλοίου που συμμετείχε στην επιχείρηση

Δύο επιβάτες ιστιοφόρου βρέθηκαν σε κίνδυνο στα ανοιχτά, μεταξύ Πάρου και Δήλου

Newsbomb

Ασφαλείς οι επιβάτες του ιστιοφόρου – Αντέδρασαν οι επιβάτες πλοίου που συμμετείχε στην επιχείρηση
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τεράστια ήταν η κινητοποίηση των Αρχών μετά το σήμα κινδύνου που εξέπεμψε το το απόγευμα της Κυριακής ιστιοφόρο με δύο Γάλλους επιβαίνοντες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πάρου και Δήλου,

Σύμφωνα με το cyclades24.grαργά το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσή; τους, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΚΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Καθοριστική στη διάρκεια της επιχείρησης ήταν η βοήθεια του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Delos, το οποίο εν μέσω ισχυρών ανέμων προσέφερε απάγκιο στο ιστιοφόρο έως ότου φτάσει το ρυμουλκό. Παράλληλα, ελικόπτερο Super Puma πραγματοποίησε πτήσεις επιτήρησης πάνω από το σημείο.

bluestar.jpg

Το Blue Star Delos συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του μετά την ολοκλήρωση της συνδρομής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος.

Αντιδράσεις από επιβάτες

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με ανάρτηση του «Ελληνική Ακτοπλοΐα» υπήρξαν εντάσεις μεταξύ επιβατών και πληρώματος του Blue Star Delos γιατί το πλοίο συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης.

Η ανάρτηση αναφέρει:

«Είναι ντροπή και αίσχος αυτό που συμβαίνει από μερίδα επιβατών στο Blue Star Delos... να δέχεται επίθεση το πλήρωμα γιατί το πλοίο είναι δεσμευμένο από τον θάλαμο επιχειρήσεων να περιμένει δίπλα στο ιστιοφόρο μέχρι να φτάσει το ρυμουλκό από την Μύκονο και να φωνάζουν μέχρι αφήστε τους να πνίγουν... εκεί έχει φτάσει η κοινωνία μας

Φυσικά υπάρχουν και επιβάτες που σκέφτονται και αναγνωρίζουν και χειροκρότησαν το πλήρωμα!!!»

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

02:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στο Αντίρριο - Αισθητός και στην Πάτρα

02:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έξι νεκροί από πλήγματα σε Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα – Βομβαρδισμοί σε δύο διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πάνω από 1.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους λόγων των πυρκαγιών

01:14ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Νετανιάχου - Τραμπ για τα σχέδια επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα

00:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ μεταφέρει τα πορτρέτα του Ομπάμα και του Μπους από μια περίοπτη θέση σε αφανή

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προειδοποίησε το Ισραήλ για τον κίνδυνο επέκτασης της στρατιωτικής επίθεσης στη Γάζα

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Καστροσυκιά και Στεφάνη - Σε ύφεση η φωτιά στη Βρυσούλα

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση με τρεις τραυματίες στον Πισσώνα - Ένας σε κρίσιμη κατάσταση

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Νεάπολη Αγρινίου: Κάηκαν 30 στρέμματα - Ζημιές σε θερμοκήπια

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επεισόδια στο Βόλο πριν από φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου ομάδων Super League

23:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Βανς: Εργαζόμαστε για συνάντηση Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι στην Αλάσκα - Ρωσία εναντίον Ευρώπης

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ναυαγοσώστης έσωσε δυο γυναίκες στα Αραχωβίτικα

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πνίγηκε στους Φούρνους η Σοφία Σεϊρλή, ηθοποιός και σεναριογράφος

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η Μόσχα προειδοποιεί ότι ορισμένοι επιχειρούν να σαμποτάρουν τη συνάντηση στην Αλάσκα

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Μακελειό με πυροβολισμούς μπροστά από ντισκοτέκ - Οκτώ νεκροί

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η ζέστη προκαλεί περισσότερα τροχαία ατυχήματα

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κοζάνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πνίγηκε στους Φούρνους η Σοφία Σεϊρλή, ηθοποιός και σεναριογράφος

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Κηδεύτηκε στη γενέτειρά του ο Πολωνός καθηγητής - «Nα περάσει όλη της τη ζωή στη φυλακή», λέει ο αδερφός του

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται το κόμμα Τσίπρα: Πότε κάνει πρεμιέρα - Τι θα ισχύσει για το όνομα - Το χρονοδιάγραμμα

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ τώρα στην Τουρκία - Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα σε τούνελ στην παραλιακή – Νεκρός ο οδηγός

01:14ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επεισόδια στο Βόλο πριν από φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου ομάδων Super League

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ακράτα: Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού βρέθηκε απαγχονισμένος σε ερημική τοποθεσία

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Είναι τρελό αυτό που ζω», υποστηρίζει η 43χρονη πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή - Τι συνέβη με τις φωτογραφίες που την «καίνε»

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άσχημα νέα από το GFS - Το δύσκολο 48ώρο που έρχεται σύμφωνα με τους Αμερικανούς

22:18LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Αυτό είναι το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Σάκης Κατσούλης

06:50TRAVEL

Ευρώπη: Οι παραλίες που μπήκαν σε λίστα παραπόνων - Ποιες είναι οι 3 ελληνικές

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η καυστική ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη - «Ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους»

07:22WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ποιος καταλαβαίνει καλύτερα τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων - Οι πλούσιοι ή οι φτωχοί;

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Προφυλακιστέοι όλοι οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή - Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι τους

02:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στο Αντίρριο - Αισθητός και στην Πάτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ