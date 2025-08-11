Ασφαλείς οι επιβάτες του ιστιοφόρου – Αντέδρασαν οι επιβάτες πλοίου που συμμετείχε στην επιχείρηση

Τεράστια ήταν η κινητοποίηση των Αρχών μετά το σήμα κινδύνου που εξέπεμψε το το απόγευμα της Κυριακής ιστιοφόρο με δύο Γάλλους επιβαίνοντες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πάρου και Δήλου,

Σύμφωνα με το cyclades24.grαργά το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσή; τους, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΚΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Καθοριστική στη διάρκεια της επιχείρησης ήταν η βοήθεια του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Delos, το οποίο εν μέσω ισχυρών ανέμων προσέφερε απάγκιο στο ιστιοφόρο έως ότου φτάσει το ρυμουλκό. Παράλληλα, ελικόπτερο Super Puma πραγματοποίησε πτήσεις επιτήρησης πάνω από το σημείο.

Το Blue Star Delos συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του μετά την ολοκλήρωση της συνδρομής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος.

Αντιδράσεις από επιβάτες

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με ανάρτηση του «Ελληνική Ακτοπλοΐα» υπήρξαν εντάσεις μεταξύ επιβατών και πληρώματος του Blue Star Delos γιατί το πλοίο συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης.

Η ανάρτηση αναφέρει:

«Είναι ντροπή και αίσχος αυτό που συμβαίνει από μερίδα επιβατών στο Blue Star Delos... να δέχεται επίθεση το πλήρωμα γιατί το πλοίο είναι δεσμευμένο από τον θάλαμο επιχειρήσεων να περιμένει δίπλα στο ιστιοφόρο μέχρι να φτάσει το ρυμουλκό από την Μύκονο και να φωνάζουν μέχρι αφήστε τους να πνίγουν... εκεί έχει φτάσει η κοινωνία μας

Φυσικά υπάρχουν και επιβάτες που σκέφτονται και αναγνωρίζουν και χειροκρότησαν το πλήρωμα!!!»