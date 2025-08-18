Αυτός είναι ο αδελφός της πασίγνωστης παρουσιάστριας που συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία

Ο αδελφός γνωστής τηλεοπτικής παρουσιάστριας συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία, κατηγορούμενος για βία κατά υπαλλήλων καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 38χρονος επιχειρηματίας, που διατηρεί εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, βρέθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής με χειροπέδες, καθώς πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος, ενώ φέρεται ότι επιτέθηκε σε αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για «βία κατά υπαλλήλων και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ».

Μάλιστα, χθες οδηγήθηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και στο Αυτόφωρο, προκειμένου να λογοδοτήσει για όλα όσα του καταλογίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, φέρεται, οδηγώντας το Ι.Χ. του, ένα μαύρο Mini Cooper, ότι προσπέρασε -σε διαχωριστική γραμμή όπου απαγορεύεται η προσπέραση- ένα αυτοκίνητο της Ασφάλειας Κηφισιάς που έκανε περιπολία, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία.

Ακολούθησε καταδίωξη, η οποία ολοκληρώθηκε στη διασταύρωση της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Καρασταμάτη Αλεξάκη, όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε.

Κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 38χρονος πέταξε στο έδαφος την υπηρεσιακή ταυτότητα που του επέδειξε αστυνομικός και τον απώθησε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί επιτόπου.

Στο σημείο έφτασε και περιπολικό της Τροχαίας, ώστε να διενεργηθεί αλκοτέστ. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό, δείχνοντας επίπεδο άνω του 0,6 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα.