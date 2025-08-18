Φωτιά τώρα στους Δελφούς
Δασική φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στους Δελφούς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Καλό Πηγάδι Φωκίδας.
Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση
Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 46 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:42 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΚ: Ανακοίνωσε το φιλικό με την Φενέρμπαχτσε στα Άνω Λιόσια
15:25 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: «Δεν τα παρατάει για Ιωαννίδη η Φιορεντίνα»
15:06 ∙ LIFESTYLE
Τζέισον Στέιθαμ: Στην Αντίπαρο ο ηθοποιός
14:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Με 15.000 οπαδούς στο Πανθεσσαλικό
14:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ