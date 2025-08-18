Φωτιά τώρα στους Δελφούς

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 46 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας