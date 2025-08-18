Γουδή: Καρέ καρέ το δυστύχημα - Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ανετράπη το ασθενοφόρο

Τροχαίο ατύχημα με ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή στο Γουδή, στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Θηβών.

Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή ασθενοφόρου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/8) στην οδό Μικράς Ασίας, κοντά στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στην περιοχή του Γουδή. Στο όχημα βρισκόταν 50χρονος ασθενής, ο οποίος δυστυχώς κατέληξε.

Το ασθενοφόρο ξεκίνησε από το Λαϊκό Νοσοκομείο, μεταφέροντας τον 50χρονο που είχε μόλις ολοκληρώσει την αιμοκάθαρσή του. Κινήθηκε κανονικά με χαμηλή ταχύτητα επί της οδού Μικράς Ασίας, όταν στη διασταύρωση με την οδό Φαραντάτων ένα Ι.Χ. όχημα παραβίασε το STOP και συγκρούστηκε από τα πλάγια μαζί του.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση το ασθενοφόρο ανατράπηκε στη μέση του δρόμου. Περαστικοί και οδηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν η Τροχαία και δυνάμεις του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον ασθενή, όμως η κατάστασή του ήταν ήδη εξαιρετικά κρίσιμη και παρά τις προσπάθειες έχασε τη ζωή του.

Σημειώνεται ότι τραυματίστηκαν ελαφρά τα δύο μέλη πληρώματος του ασθενοφόρου.