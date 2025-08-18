Τραγωδία στου Γουδή: Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο που ανετράπη

Τροχαίο ατύχημα με ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή στο Γουδή, στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Θηβών.

Σε τραγωδία έχει εξελιχθεί το τροχαίο στου Γουδή, αφού ο τραυματίας που βρισκόταν μέσα σε ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο ανετράπη, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, το ιδιωτικό ασθενοφόρο που μετέφερε τον ασθενή στο σπίτι του μετά από αιμοκάθαρση, ανετράπη μετά από σύγκρουση με βανάκι που παραβίασε STOP. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν το προσωπικό του ασθενοφόρου μαζί με τον ασθενή να εγκλωβιστούν. Μάλιστα, ο ασθενής φαίνεται να έπαθε καρδιακή ανακοπή από τη σύγκρουση, ωστόσο επανήλθε καθώς του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, χρειάστηκε συνδρομή της Πυροσβεστικής έτσι ώστε να γίνει ο απεγκλωβισμός του 50χρονου ασθενή και των δύο μελών του πληρώματος.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο - αφού δεν είχε τις αισθήσεις του - και λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Μετά την ανατροπή του ασθενοφόρου, υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβών, ενώ γερανός απομάκρυνε το ασθενοφόρο από το σημείο και έτσι η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε.