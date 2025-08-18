Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο στου Γουδή - Μετέφερε έναν τραυματία

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/8) στου Γουδή, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε έναν τραυματία, ανετράπη.

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μικράς Ασίας, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, χρειάστηκε συνδρομή της Πυροσβεστικής έτσι ώστε να γίνει απεγκλωβισμός των ατόμων, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει εικόνα για την κατάσταση της υγεία τους.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ έχουν ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια του συμβάντος από την Τροχαία.

