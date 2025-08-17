Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Γυναίκα με το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής 17 Ιουλίου στη Λάρισα επί της οδού Φαρσάλων κοντά στην υπόγεια διάβαση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα κάτω από συνθήκες που διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας.
Στο ένα όχημα επέβαινε η μητέρα με το παιδί της που με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
