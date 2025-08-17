Τραγωδία στην Μαγνησία: Νεκρός σε τροχαίο 56χρονος πατέρας τριών παιδιών
Ο άτυχος άνδρας οδηγούσε μοτοσικλέτα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (17/8) στο Διμήνι Μαγνησίας, όταν 56χρονος οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο και τραυματίστηκε θανάσιμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «The Newspaper», παρά τη μάχη που έδωσε, διακομισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, ο άτυχος 56χρονος και πατέρας τριών παιδιών κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.
Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Βόλου, που διενεργεί προανάκριση.
