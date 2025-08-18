Ζαχαράκη για την απώλεια του Χρυσόστομου Σταμούλη: «Άφησε σπουδαία παρακαταθήκη με το έργο του»

Τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χρυσόστομου Σταμούλη, εξέφρασε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Τόνισε ότι ο εκλιπών άφησε «σπουδαία παρακαταθήκη με το έργο του, στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας» και «υπήρξε μία εξέχουσα πνευματική προσωπικότητα, με διεθνή ακτινοβολία – ένας μεγάλος θεολόγος που αγαπούσε την αρμονία», αρχή που διαπερνά το έργο του και εξηγείται από την ιδιαίτερη σχέση που είχε με την μουσική, την οποία υπηρέτησε με το ίδιο πάθος και αγάπη όπως και την ορθόδοξη θεολογία.

«Ως Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής και ως ενεργό μέλος σε διεθνή και εκκλησιαστικά όργανα, συνέβαλε αποφασιστικά στην καλλιέργεια ενός ανοικτού πνεύματος στους κόλπους της ελληνικής και ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής κοινότητας», υπογράμμισε ακόμη η κυρία Ζαχαράκη.

Μάλιστα, επεσήμανε ότι διαίτερη υπήρξε η σχέση του με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο υπηρέτησε με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς, στηρίζοντας την επιστημονική πρόοδο και τη διεθνή αναγνώριση νέων Ελλήνων επιστημόνων.

Τέλος, εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συνεργάτες, τους συναδέλφους και τους φοιτητές του Χρυσόστομου Σταμούλη.