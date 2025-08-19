Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ασκήσεις ειρήνης σε ζωντανή σύνδεση
Ελεύθερος Τύπος: 5029 προσλήψεις μονίμων και εποχικών
Η Καθημερινή: Εγγυήσεις και χάρτες στο τραπέζι
Τα Νέα: Το βαρύ τίμημα της ειρήνης
05:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
15:06 ∙ LIFESTYLE
