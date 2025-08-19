Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ασκήσεις ειρήνης σε ζωντανή σύνδεση

Ελεύθερος Τύπος: 5029 προσλήψεις μονίμων και εποχικών

Η Καθημερινή: Εγγυήσεις και χάρτες στο τραπέζι

Τα Νέα: Το βαρύ τίμημα της ειρήνης

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου

07:05ΥΓΕΙΑ

Μελέτη: Η παρακολούθηση TikTok και Reels είναι πιο επιβλαβής από την κατανάλωση αλκοόλ

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Μακρόν: «Ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία για μένα» - Η αποκάλυψη από το ανοιχτό μικρόφωνο

07:00WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε η «πυξίδα» του ανθρώπινου εγκεφάλου: Πώς μας βοηθά στον προσανατολισμό και στη διάγνωση του Αλτσχάιμερ

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντονισμένα πυρά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

06:50ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικές μηχανότρατες «αλωνίζουν» στους Αρκιούς – Κάνουν «φύλλο και φτερό» κάθε έννοια νομιμότητας

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και πότε εφαρμόζεται - Η σχέση με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

06:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα προσωρινά αποτελέσματα για 1.113 θέσεις σε φορείς του Δημοσίου από τον ΑΣΕΠ 7Κ/2024

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι – Αμετανόητος ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη: «Αυτή ήταν η αιτία για ό,τι έγινε»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας εν όψει νέου κύματος καύσωνα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει ειρήνη χωρίς εκεχειρία - Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έρχεται συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τριμερής με συμμετοχή του ίδιου - Θρίλερ με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Ικανοποίηση για την αύξηση των άκυρων ψηφοδελτίων από τον πρώην πρόεδρο Μοράλες

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Δεν πρέπει να υπάρξει περιορισμός του μεγέθους του στρατού της Ουκρανίας

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου και νοσοκομείο στο Βόλγκογκραντ από ουκρανικά drones

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Εντός 10 ημερών οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία»

