«Super deal» για Ολυμπιακό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (18/08).
Πολύ κοντά στην απόκτηση του Τάλις από την Παλμέιρας βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι κοντά σε «Super deal» μια και ο νεαρός ποδοσφαιριστής θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου στην Βραζιλία και ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις στην ομάδα του για την επερχόμενη αποχώρησή του.
Παράλληλα, «Καρβάλιο, ο εφικτός στόχος» είναι η επόμενη κίνηση που εξετάζεται από τον Παναθηναϊκό για την ενίσχυση του ρόστερ, αφού «Το "2" το καλό», ήτοι ο Ντάβιντε Καλάμπρια ανακοινώθηκε και επίσημα από τους «πράσινους».
