Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: «Βραχιολάκι» και στους μετανάστες
Ελεύθερος Τύπος: Τα νέα όρια ηλικίας και τα ποσά συντάξεων
Τα Νέα: Ούτε Γιάλτα ούτε εκεχειρία
05:52 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμών για όλα τα ταμεία
03:39 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Φονικές πλημμύρες στην Κίνα: 9 νεκροί και 3 αγνοούμενοι
03:12 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Επτά τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με δυνάμεις ασφαλείας
01:56 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τεράστια διαδήλωση στο Τελ Αβίβ για τους ομήρους στη Γάζα
01:05 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ισημερινός: Μακελειό σε αίθουσα μπιλιάρδου με επτά νεκρούς
12:40 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
