Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: «Βραχιολάκι» και στους μετανάστες

Ελεύθερος Τύπος: Τα νέα όρια ηλικίας και τα ποσά συντάξεων

Τα Νέα: Ούτε Γιάλτα ούτε εκεχειρία

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου

