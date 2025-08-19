Πύργος Ηλείας: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε κανάλι - Ένας τραυματίας

Ένας ηλικιωμένος τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο που συνέβη το βράδυ της Τρίτης 19 Αυγούστου στην περιοχή Κατσικάρι Πύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr ο ηλικιωμένος υπό συνθήκες που ερευνώνται εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με το αυτοκίνητό του μέσα σε αποστραγγιστικό κανάλι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περίοικοι για να τον απεγκλωβίσουν καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας.