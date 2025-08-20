Συναγερμός στη Μύκονο: Φωτιά σε ιστιοφόρο κοντά στη Δήλο
Άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού
Συναγερμός σήμανε στην Μύκονο, όταν στελέχη του τοπικού Λιμεναρχείου ενημερώθηκαν για πυρκαγιά σε σκάφος λίγο πιο έξω από την Δήλο.
Άμεσα, στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στην περιοχή και διαπίστωσαν ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ιστιοπλοϊκό ενώ με την συνδρομή ιδιωτικού σκάφους κατάφεραν να απομακρύνουν τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.
