Μύκονος: Αναγκαστική προσγείωση ελικοφόρου έπειτα από ένδειξη για φωτιά

Σε αναγκαστική προσγείωση, στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, προχώρησε ο κυβερνήτης ενός ελικοφόρου έπειτα από ένδειξη για φωτιά.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ του Σαββάτου (16.08.2025) όταν στο ελικοφόρο που εκτελούσε την πτήση Ρόδος – Αθήνα με μοναδικούς επιβάτες τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη, εμφανίστηκε η ένδειξη για καπνό στο πίσω μέρος. Έτσι ζητήθηκε να γίνει προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μυκόνου ώστε να ελεγχθεί η ένδειξη.

Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της Μυκόνου έδωσε σήμα για να γίνει προσγείωση και αμέσως εφαρμόστηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης με αποτέλεσμα να επιστρατευτούν τα πυροσβεστικά οχήματα του αερολιμένα.

Τελικά το ελικοφόρο προσγειώθηκε σε λίγα λεπτά με απόλυτη ασφάλεια. Από τον έλεγχο που έγινε αποδείχθηκε πως δεν εκδηλώθηκε φωτιά.