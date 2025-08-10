Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου που απογειώθηκε από την Ελλάδα - Καπνός στην καμπίνα

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τη 1:00 μ.μ. την Κυριακή 10 Αυγούστου στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι για ένα αεροπλάνο από την Ελλάδα με προορισμό τη Νάντη της Γαλλίας.

Στο αεροδρόμιο του Σαλέντο επικράτησε ανησυχία, όταν ο πύργος ελέγχου έλαβε σήμα έκτακτης ανάγκης από ένα Airbus A320 της EasyJet, με πτήση EJU4736, που προερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Νάντη της Γαλλίας.

Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου του Σαλέντο έλαβε αναφορές για καπνό στην καμπίνα του Airbus της EasyJet, που πετούσε σε αυτή τη διαδρομή με 186 επιβάτες και 7.600 κιλά καυσίμων .

Οι ελεγκτές ενέκριναν την προσγείωση στο Μπρίντιζι, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους επιβάτες για την προσωρινή αλλαγή στα σχέδια και το αεροσκάφος ακολουθήθηκε από μια πυροσβεστική πομπή κατά τη διάρκεια των επίγειων επιχειρήσεων.

Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι, αλλά δεν εντοπίστηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα αποβιβάστηκαν χωρίς τραυματισμούς και περίμεναν την επανέναρξη του ταξιδιού τους.

Οι αρχές του αεροδρομίου διερευνούν την αιτία του καπνού στην καμπίνα.