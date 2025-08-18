Μιχάλης Ιατρόπουλος: Έκλεισε τα 60 και το γιόρτασε στη Μύκονο - Στο πλευρό του η σύντροφός του

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος έγινε 60 ετών και το γιόρτασε στην Μύκονο όπου παραθερίζει κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια. Στο πλευρό του ήταν η σύντροφός του, Κατερίνα Καλκάνα και αγαπημένα του πρόσωπα, οι οποίοι του τραγούδησαν το τραγούδι γενεθλίων στα αγγλικά.

Με αφορμή τα γενέθλιά του ο ηθοποιός δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία με την αγαπημένη του και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τους ανθρώπους που έχει δίπλα του. Στη λεζάντα που συνοδεύει την δημοσίευσή του έγραψε: «60 μπαμ. Μάγκες, εδώ και πάλι. Ευχαριστώ φίλους και εχθρούς που μου δίνουν δύναμη να συνεχίζω την πολυσχιδή και πολυτάραχη ζωή μου. Και φυσικά ευγνώμων στους γονείς μου, ας λείπουν, για το απίθανο DNA που μου έδωσαν, καθώς και στη σύντροφό μου Κατερίνα, αδέρφια, παιδιά και εγγόνια για τις καλές, όμορφες και δύσκολες στιγμές που μου προσφέρουν. Τον σεβασμό και την αγάπη μου σε νέους και παλιούς αληθινούς φίλους για τη συμπαράστασή τους στην τρέλα μου. Η Παναγιά μαζί μας, αδέρφια… Καλή δύναμη και υγεία σε όλους μας».

Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει τρία παιδιά και ένα εγγόνι, επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά του σε πολυτελή σουίτα.