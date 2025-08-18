Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου μαζί με τον σύντροφό της - Βίντεο

Η παρουσιάστρια Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε στη Μύκονο μαζί με τον σύντροφό της. Το ζευγάρι «πιάστηκε» να περπατά χέρι-χέρι στα Ματογιάννια.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Mykonos Live TV, οι δυο τους ήταν ανανεωμένοι και χαλαροί και απόλαυσαν τη βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια.

Το εντυπωσιακό μοντέλο επέλεξε ένα μεταξωτό lingerie σορτς με μια κίτρινη μακριά ζακέτα για να προφυλαχθεί από τα μελτέμια των Κυκλάδων και ολοκλήρωσε το look της με λευκά σανδάλια και μια Louis Vuitton τσάντα. Ο αγαπημένος της φορούσε λευκό παντελόνι, μαύρο t-shirt και σανδάλια.

Να σημειωθεί πως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει ξεκινήσει να σχεδιάζει τον γάμο της με τον γοητευτικό αρχιτέκτονα, ο οποίος της έκανε πρόταση γάμου κι αρραβωνιάστηκαν. Όπως είχε δηλώσει η ίδια επιβεβαιώνοντας την είδηση, οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις δεν την αφήνουν να προετοιμαστεί για το μυστήριο, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε φάση που θέλει να ζήσει τον αρραβώνα της.

