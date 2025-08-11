Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Αφήνω χώρο για όσα δεν έχω ζήσει» - Η αινιγματική της ανάρτηση

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη νεότερη ανάρτησή της στο Instagram κάνει λόγο για κεφάλαια που δεν έχουν ακόμη ανοίξει 

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτητικών γυρισμάτων για τον νέο κύκλο του GNTM, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απολαμβάνει μερικές στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο, το απόγευμα της Κυριακής, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια δημοσίευση γεμάτη συμβολισμούς, αισιοδοξία και προσμονή για όσα έρχονται. Στις φωτογραφίες ποζάρει ανέμελη στην παραλία, απολαμβάνοντας τον ήχο των κυμάτων και την ατμόσφαιρα ενός γαλήνιου καλοκαιρινού απογεύματος.

«Σ’ αυτό το καλοκαίρι, με τον ήλιο να βάφει χρυσά τα απόνερα και τον αέρα να μυρίζει γιασεμί, αφήνω χώρο για όλα όσα δεν έχω ζήσει ακόμα. Για τα γέλια που θα έρθουν, τις αγκαλιές που με έχουν βρει, τις σιωπηλές κορυφές που δεν έχουν γραφτεί. Τα καλύτερα… είναι μπροστά μας», έγραψε στη λεζάντα.

Πολλοί μάλιστα ήταν εκείνοι που εκτός από θαυμασμό για το μοντέλο, αναρωτήθηκαν ποια νέα κεφάλαια ετοιμάζεται να ανοίξει στη ζωή της και τι πραγματικά μπορεί να κρύβεται πίσω από την εν λόγω ανάρτηση.

