Χανιά: Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου – Μία σύλληψη

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα το μεσημέρι (20/08) εν ώρα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια ελέγχου, στη Χαλέπα, στα Χανιά. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τρεις ένστολους που τραυματίστηκαν. Το περιστατικό συνέβη όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε ένα άτομο, σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr.

Όμως, προσπάθησε να διαφύγει. Έφτασε τρέχοντας στην οικία του και προσπάθησε να τραπεί σε φυγή, βγαίνοντας από την πίσω πόρτα του σπιτιού.

Οι αστυνομικοί που έτρεξαν πίσω του για να τον σταματήσουν, τραυματίστηκαν ελαφρά από τζάμια και γυαλιά της πόρτας που έσπασαν.

Οι αστυνομικοί παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν με εκδορές στο νοσοκομείο Χανίων για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος και προχώρησαν σε έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που είχε διαφύγει. Τελικά, ύστερα από λίγη ώρα, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στο περιστατικό εμπλέκεται και δεύτερο άτομο, που επίσης κατά την ώρα του ελέγχου τράπηκε σε φυγή.