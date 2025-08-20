Χανιά: Τρεις τραυματίες αστυνομικοί σε έφοδο σε σπίτι

Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Χαλέπα στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η επιχείρηση, η οποία φέρεται να σχετίζεται με ναρκωτικά, εξελίχθηκε στις εργατικές κατοικίες, ενώ τα δύο ελεγχόμενα άτομα διέφυγαν και αναζητούνται!

Παρόλο που οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αστυνομικοί τραυματίστηκαν δεν έχουν γίνει γνωστές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται πως οι δύο πολίτες αρνήθηκαν να συνεργαστούν σε έλεγχο και προσπάθησαν να διαφύγουν στο σπίτι τους με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν έφοδο, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν από τζάμια.

Οι τραυματίες αστυνομικοί παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων.