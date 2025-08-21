Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Έστειλε εξώδικα σε δύο sites για fake news περί αγοράς ακινήτου

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη έστειλε εξώδικα σε δύο ιστοσελίδες με την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων που αφορούσαν στο πρόσωπό της.

Πρόκειται για τις ιστοσελίδες «Karditsa sta akra» και «VoiceNews», δημοσιεύματα των οποίων υποστήριζαν πως η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη προχώρησε σε αγορά ακινήτου στην περιοχή του Ελληνικού αξίας 2-3 εκατ. ευρώ.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα, κάνοντας λόγο για fake news που πλήττουν το όνομά της και προχώρησε στην κίνηση αυτή με στόχο την προστασία της προσωπικής της αξιοπιστίας.

Σύμφωνα με τα εξώδικα που απεστάλησαν, το «Karditsa sta akra» αναδημοσίευσε κείμενο του «VoiceNews» στο οποίο όπως σημειώνει η κυρία Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, «μετά την παράθεση του ως άνω ψευδούς ισχυρισμού ακολούθησε μία προσωπική επίθεση εναντίον μου, μέρος της οποίας αναπαρήχθη αυτούσιο και από το Δημοσίευμά σας. Μου αποδόθηκε, δηλαδή η μομφή ότι ζω “σε ένα παράλληλο σύμπαν πλούτου και προνομίων'' και ότι η στάση μου είναι ''είναι ένα χαστούκι στην αξιοπρέπεια κάθε Έλληνα”».

Όπως σημειώνεται στο εξώδικο προς το «Karditsa sta akra», «προς αποκατάσταση, λοιπόν, της αλήθειας την οποία πολύ καλά γνωρίζετε, τονίζεται ότι ουδέποτε προέβην σε αγορά διαμερίσματος στον υπό κατασκευή ουρανοξύστη της Lamda Development στο Ελληνικό, όπως άλλωστε τούτο προκύπτει και από τα επίσημα αρχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου». Παράλληλα τονίζεται πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να διαπιστωθεί με «μία απλή και ολιγόλεπτη αναζήτηση στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου». Στο ίδιο πλαίσιο σημειώνεται «ακόμη, και με δεδομένο ότι το δημοσίευμά σας φέρει πομπώδη τίτλο, κατά τον οποίο η υποτιθέμενη αγορά πραγματοποιήθηκε «με χρήματα του ελληνικού λαού», τονίζω εκ νέου ότι καμία αγορά δεν έλαβε χώρα, πολλώ δε μάλλον με αξιοποίηση πόρων των Ελλήνων Πολιτών!».