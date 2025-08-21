Δομοκός: Καίει σε φωτοβολταϊκό πάρκο η φωτιά στον Άγιο Στέφανο – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Στέφανο Δομοκού

Δομοκός: Καίει σε φωτοβολταϊκό πάρκο η φωτιά στον Άγιο Στέφανο – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/08) σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Στέφανο Δομοκού.

Η πυρκαγιά βρίσκεται στο φωτοβολταϊκό πάρκο και για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις από Δομοκό και Λαμία. Συγκεκριμένα, στο σημείο έφτασαν άμεσα 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, ενώ, από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στο σημείο έφτασε και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Δομοκού, ενώ, ζητήθηκε η συνδρομή των PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η Ελληνική Αστυνομία για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των πυροσβεστικών οχημάτων.

