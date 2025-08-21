Ανοίγουν επτά κλιματιζόμενες αίθουσες στον Δήμο Αθηναίων λόγω υψηλών θερμοκρασιών  

Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, που αναμένονται την Παρασκευή 22 Αυγούστου. Επτά Λέσχες Φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν 9 π.μ.–9 μ.μ., ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες.

Αναλυτικά:

Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου, Μαμούρη 22 & Δύμης. Τηλέφωνο: 210 8223946

Λέσχη Φιλίας «Η Ανάληψη του Κυρίου» Νέου Κόσμου, Χελντράιχ 15. Τηλέφωνο: 210 9240403

Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4. Τηλέφωνο: 210 3423716

Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς, Αίμονος 9 & Άστρους. Τηλέφωνο: 210 5140877

Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372. Τηλέφωνο: 210 2012334

Λέσχη Φιλίας Κυψέλης, Σκύρου & Καυκάσου. Τηλέφωνο: 210 8815877

Λέσχη Φιλίας Αμπελοκήπων, Πανόρμου & Βαθέος. Τηλέφωνο: 210 6459890

Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή με το 2105287800. Επιπλέον, για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, λειτουργεί η «Γραμμή Καύσωνα» των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων, στον αριθμό 2103638049, καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 7:30 μ.μ..

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους του Δήμου από τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου. Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα διαθέτοντας περιπολίες και drones για τον έλεγχο των λόφων και των περιοχών αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η θερμική κάμερα, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση των μεταβολών της θερμοκρασίας, θα κατοπτεύει τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς κι άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί. Για την προστασία των αστέγων από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι ομάδες Streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), θα βρίσκονται επί ποδός 9 π.μ. – 9 μ.μ.. Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι και εθελοντές του Δήμου, θα επιχειρούν στον δρόμο, προσφέροντας μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς όσων το επιθυμούν στις δροσιζόμενες Λέσχες Φιλίας του Δήμου.

Φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα

Για τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει από την αρχή του 2024, περισσότερες από 100 νέες ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας. Παράλληλα, υπάρχουν οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες, ή όσους φροντίζουν ζώα στον δρόμο, για τις ημέρες του καύσωνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αστικής Πανίδας.