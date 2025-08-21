Ανοίγουν επτά κλιματιζόμενες αίθουσες στον Δήμο Αθηναίων λόγω υψηλών θερμοκρασιών  

Τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν για την προστασία των πολιτών  

Newsbomb

Ανοίγουν επτά κλιματιζόμενες αίθουσες στον Δήμο Αθηναίων λόγω υψηλών θερμοκρασιών  
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, που αναμένονται την Παρασκευή 22 Αυγούστου. Επτά Λέσχες Φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν 9 π.μ.–9 μ.μ., ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες.

Αναλυτικά:

Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου, Μαμούρη 22 & Δύμης. Τηλέφωνο: 210 8223946

Λέσχη Φιλίας «Η Ανάληψη του Κυρίου» Νέου Κόσμου, Χελντράιχ 15. Τηλέφωνο: 210 9240403

Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4. Τηλέφωνο: 210 3423716

Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς, Αίμονος 9 & Άστρους. Τηλέφωνο: 210 5140877

Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372. Τηλέφωνο: 210 2012334

Λέσχη Φιλίας Κυψέλης, Σκύρου & Καυκάσου. Τηλέφωνο: 210 8815877

Λέσχη Φιλίας Αμπελοκήπων, Πανόρμου & Βαθέος. Τηλέφωνο: 210 6459890

Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή με το 2105287800. Επιπλέον, για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, λειτουργεί η «Γραμμή Καύσωνα» των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων, στον αριθμό 2103638049, καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 7:30 μ.μ..

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους του Δήμου από τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου. Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα διαθέτοντας περιπολίες και drones για τον έλεγχο των λόφων και των περιοχών αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η θερμική κάμερα, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση των μεταβολών της θερμοκρασίας, θα κατοπτεύει τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς κι άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί. Για την προστασία των αστέγων από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι ομάδες Streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), θα βρίσκονται επί ποδός 9 π.μ. – 9 μ.μ.. Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι και εθελοντές του Δήμου, θα επιχειρούν στον δρόμο, προσφέροντας μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς όσων το επιθυμούν στις δροσιζόμενες Λέσχες Φιλίας του Δήμου.

Φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα

Για τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει από την αρχή του 2024, περισσότερες από 100 νέες ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας. Παράλληλα, υπάρχουν οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες, ή όσους φροντίζουν ζώα στον δρόμο, για τις ημέρες του καύσωνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αστικής Πανίδας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου - Ποια εδάφη «παραχωρεί» για συμφωνία

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Σε αυξημένη ετοιμότητα την Παρασκευή όλος ο κρατικός μηχανισμός λόγω καύσωνα

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν και Μόντι συζήτησαν για την ειρήνευση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή

18:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket: Γιόκιτς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς, οι τρεις καλύτεροι σύμφωνα με το ESPN

18:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Πού θα δείτε την αναμέτρηση - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ - Οι δραματικές προσπάθειες με το ΚΑΡΠΑ

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο - Εδώ νοσηλευόταν ο τραγουδιστής

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Τουρίστρια χορεύει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

18:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χτυπούσαν στα τυφλά: Μέχρι και συνοπαδούς τους έβαλαν στόχο οι χούλιγκαν της Ιντεπεντιέντε

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο: 54χρονος καταπλακώθηκε από δέντρο – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία μηνύματα της γυναίκας που ξεκλήρισε την οικογένειά της και αυτοκτόνησε – «Νιώθω τόσο ένοχη, χρειάζομαι βοήθεια», έλεγε λίγο πριν από το έγκλημα

18:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε ανοίγουν τον Σεπτέμβριο - Τι μέρα θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Ράχες: Ιδιοκτήτες έδεσαν το σκάφος τους και όταν επέστρεψαν στην παραλία είχε εξαφανιστεί

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 65 μετανάστες

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τελευταία προειδοποίηση του Ισραήλ προς νοσοκομεία και ΜΚΟ για εκκενώσεις περιοχών

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας εντοπίστηκε να πετά πάνω από την Περιοχή 51

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Το απαγορευμένο κεφάλαιο της Βίβλου για τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού αποδεικνύει πώς συνέβη

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγουν επτά κλιματιζόμενες αίθουσες στον Δήμο Αθηναίων λόγω υψηλών θερμοκρασιών  

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Άγνωστοι έκλεψαν το ορειχάλκινο άγαλμα «Η Γυναίκα του Λαού»

17:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Πώς θα μεταφέρουμε χρήματα το 2026 - Όλες οι αλλαγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο - Εδώ νοσηλευόταν ο τραγουδιστής

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία μηνύματα της γυναίκας που ξεκλήρισε την οικογένειά της και αυτοκτόνησε – «Νιώθω τόσο ένοχη, χρειάζομαι βοήθεια», έλεγε λίγο πριν από το έγκλημα

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τι απέγινε η πρώτη ηθοποιός του Wednesday; Ο καταραμένος ρόλος και η ανατριχιαστική «πτώση»

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τον Σεπτέμβριο - Δυσάρεστα νέα

17:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ με συνθήματα και σημαίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Πώς βλέπει ένας σχιζοφρενής τον κόσμο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Αυτοκτόνησε πέφτοντας με αλεξίπτωτο η 32χρονη

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ - Οι δραματικές προσπάθειες με το ΚΑΡΠΑ

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Χαφτάρ θα δώσει πράσινο φως για τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης

17:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Πώς θα μεταφέρουμε χρήματα το 2026 - Όλες οι αλλαγές

15:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Οι δραματικές στιγμές στο beach bar όταν υπέστη ανακοπή

17:28LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της από συναυλία για τη Λίνα Νικολακοπούλου

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο Frank Caprio: Γιατί αθώωνε ακόμη και πρόσωπα που ομολογούσαν ενοχή - Ο δικαστής που ενσάρκωσε το πρότυπο του δίκαιου - Βίντεο

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Το απαγορευμένο κεφάλαιο της Βίβλου για τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού αποδεικνύει πώς συνέβη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ