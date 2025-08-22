Στιγμές αγωνίας στο Ηράκλειο: Φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα – Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε στο ανενεργό γήπεδο του Εθνικού Γυμναστικού Ομίλου Ηρακλείου, στην περιοχή της Αμμουδάρας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα αποδυτήρια του γηπέδου, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα και ένα συνεργείο της ΕΜΑΚ, το τελευταίο για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς ένας ηλικιωμένος έχει υποστεί ελαφρά εγκαύματα, ενώ και μία γυναίκα μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις της, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Στην περιοχή επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, με αρκετούς πολίτες να βρίσκονται στους δρόμους.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, το περιστατικό τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς οι φλόγες να επεκταθούν ή να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιές.

Στο σημείο βρίσκεται το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα. Ωστόσο, το πόρισμα θα αποδώσει και τα ακριβή αίτια της φωτιάς.