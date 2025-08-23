Οι Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ επιχειρούν στις μεγάλες πυρκαγιές της Ισπανίας

Με επίγειες δυνάμεις συνδράμει η Ελλάδα την Ισπανία στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που εξακολουθούν να μαίνονται, τη στιγμή που οι ενεργές εστίες περιορίζονται πλέον, μετά τις τεράστιες καταστροφές των τελευταίων ημερών.

Χιλιάδες άνθρωποι και πολλά χωριά εκκενώνονται λόγω απειλών πυρκαγιάς, όμως πολλοί κάτοικοι μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους στη διάρκεια των τελευταίων 24ώρων.

Οι πολίτες διαδηλώνουν στις περιοχές της Καστίλλης και Λεόν, στη Γαλικία αλλά και στην Εξτρεμαδούρα, ζητώντας περισσότερα μέσα για πρόληψη των πυρκαγιών παρά για καταστολή, με φόντο την ανυπολόγιστη καταστροφή.

Το πιο δύσκολο μέτωπο εντοπίζεται πλέον στην Ιγουένια στη Λεόν, επειδή η τοπογραφία εμποδίζει την πρόσβαση για τις επίγειες ομάδες που ανταποκρίνονται στο πιο επικίνδυνο ενεργό μέτωπο, αυτό στο βορρά.

Από την πλευρά της, η Ελλάδα έχει προσφέρει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος (GFFF), αποτελούμενη από 20 δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), οι οποίοι επιχειρούν στην περιοχή Genestoso, Asturias της Ισπανίας.

Τα έμπειρα στελέχη της ΕΜΟΔΕ παίρνουν μέρος από τα ξημερώματα στη μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές που κατακαίνε τον ευρωπαϊκό νότο.

Έφτασαν με C-27 στην Ισπανία χθες, έπειτα από αίτημα των ισπανικών αρχών στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, το οποίο έκανε δεκτό η χώρα μας.

«Πλησιάζει το τέλος των πυρκαγιών», εκτιμά η Πολιτική Προστασία της Ισπανίας

«Δεν μένει πλέον μεγάλο κομμάτι και το τέλος πλησιάζει», εκτίμησε η Βιρχίνια Μπαρκόνες, γενική διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας στην ισπανική δημόσια τηλεόραση TVE.

Πρόκειται για πολύ «ύπουλες» πυρκαγιές και «πρέπει να καταβληθεί μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου να δοθεί τέλος σε αυτή τη φοβερή κατάσταση», τόνισε.

Παρά τα σημάδια βελτίωσης, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με 18 δασικές πυρκαγιές ακόμη ενεργές. Οι 17 εξ αυτών έχουν χαρακτηριστεί ως «επιχειρησιακή κατάσταση 2», που συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Αιτία της εκδήλωσης και της εξάπλωσης των πύρινων μετώπων αποτέλεσε ο καύσωνας διάρκειας 16 ημερών, που εκτίναξε τη θερμοκρασία πάνω από τους 40°C σε εθνικό επίπεδο, αγγίζοντας σε αρκετές περιπτώσεις τους 45°C στη νότια Ισπανία.