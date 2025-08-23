Φθιώτιδα: Στο αυτόφωρο ο 64χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του για τα κτήματα

Στα Δικαστήρια Λαμίας βρέθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (23/08) τα δύο αδέλφια, 64 και 62 ετών, που «πρωταγωνίστησαν» το προηγούμενο βράδυ σε αιματηρό επεισόδιο, στο σπίτι τους που βρίσκεται σε Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης, στη Φθιώτιδα.

Ο μεγαλύτερος αδερφός πυροβόλησε κατά του μικρότερου για κτηματικές διαφορές τραυματίζοντάς τον ελαφρά, όπως και ακόμη τρία άτομα από τη διασπορά των σκαγιών, που έτυχε να βρίσκονται κοντά.

Από τη μελέτη και την επεξεργασία της δικογραφίας από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λαμίας, αξιολογήθηκε ότι δεν υπήρξε ανθρωποκτόνος πρόθεση αλλά ότι πυροβόλησε για εκφοβισμό, οπότε η δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του 64χρονου αφορά πλέον τις πράξεις της απόπειρας ενδοοικογενειακής βίας, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή, την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Με τα νέα στοιχεία οδηγήθηκε σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφώρου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, όπου με το συνήγορό του, Ευθύμιο Καραΐσκο, ζήτησε και του χορηγήθηκε αναβολή για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του.

Η υπόθεση ορίστηκε για εκδίκαση για την Δευτέρα 25 Αυγούστου και ώρα 13:00. Μάλιστα, για το κομμάτι της απόπειρας ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο αδέρφια θα πάνε σε ποινική διαμεσολάβηση.

Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, διατηρήθηκε η κράτησή του.

Για το συμβάν και την εξέλιξη του μίλησε στο τοπικό Μέσο ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Ευθύμιος Καραΐσκος και είπε ότι «από την επεξεργασία της δικογραφίας από τον κύριο εισαγγελέα δεν προέκυψε το αδίκημα που φάνηκε από την αρχή η απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά άλλα αδικήματα τα οποία είναι εξίσου σοβαρά.

Ασκήσαμε το δικονομικό μας δικαίωμα για τριήμερη αναβολή, προκειμένου να προετοιμαστεί υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Η θέση μας είναι ότι πρόκειται για μια παρεξήγηση μεταξύ αδερφών, που οδήγησε σε ακραίες συμπεριφορές. Δεν υπήρχε πρόθεση για οποιοδήποτε αδίκημα. Τη θέση μας αυτήν θα εκφράσουμε στο δικαστήριο και αναμένουμε την κρίση της δικαιοσύνης».