Φωτιά στη Θεσπρωτία - Μήνυμα από το 112
Η πυρκαγιά μαίνει στην περιοχή Ράγιο Φιλιατών
Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Ράγιο Φιλιατών, στη Θεσπρωτία.
Στην περιοχή επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, και 2 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Στις 18:13 στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
