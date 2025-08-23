Φωτιά στη Θεσπρωτία - Μήνυμα από το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Ράγιο Φιλιατών, στη Θεσπρωτία.

Στην περιοχή επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, και 2 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στις 18:13 στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.