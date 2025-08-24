Άρης Κουρκουμέλης: Παντρεύτηκε στην Κεφαλονιά μία ημέρα πριν την υπουργοποίησή του στις ΗΠΑ

Στην Κεφαλονιά παντρεύτηκε ο Άρης Κουρκουμέλης, ο νέος βοηθός υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Ο γάμος του με τη Μαριάννα Παντελίδη ήταν ονειρεμένος και έλαβε χώρα την Τρίτη, 19 Αυγούστου.

Οι περίπου 100 ομογενείς και Αμερικανοί φίλοι των νεονύμφων και των οικογενειών, που διένυσαν τον Ατλαντικό, καθώς επίσης και οι συμπατριώτες τους από την Κεφαλονιά και τη Χίο έζησαν πρωτόγνωρες στιγμές. Οι εκπλήξεις πολλές και το πιο σημαντικό είναι ότι συνεχίστηκαν και την επομένη του γάμου. Κι αυτό διότι το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανήρτησε στην ιστοσελίδα τη χαρμόσυνη είδηση για τον διορισμό του Άρη (Αριστείδη) Κουρκουμέλη ως υφυπουργού.

Η ανάρτηση της είδησης για την υπουργοποίηση του Άρη Κουρκουμέλη αποτέλεσαν την τελευταία έκπληξη για όλους όσους συμμετείχαν στον ονειρεμένο γάμο.

Οι νεόνυμφοι Άρης Κουρκουμέλης και Μαριάνα Παντελίδη. kefaloniamagazine

Με ελληνική καταγωγή και λαμπρή σταδιοδρομία

Οι νεόνυμφοι προέρχονται από δύο οικογένειες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην επιχειρηματική, κοινωνική και φιλανθρωπική δράση της ομογένειας της Μητροπολιτικής Περιοχής της Νέας Υόρκης και όχι μόνο. Υπόδειγμα οικογενειαρχών, επιχειρηματιών και φιλανθρώπων. Πρόκειται για τις οικογένειες του Τομ και της Κάθυ Κουρκουμέλη και του Τζέιμς (αειμνήστου) και Στέλλας Παντελίδη, οι οποίες κατέχουν εξέχουσες θέσεις στους καταλόγους των δωρητών και των ευεργετών των κοινοτήτων, των σχολείων, των συλλόγων και των ευαγών ιδρυμάτων.

Ο Άρης Κουρκουμέλης και Μαριάνα Παντελίδη, ενώ υπογράφουν το πιστοποητικό του μυστηρίου του γάμου. kefaloniamagazine

Οι νεόνυμφοι έχουν την δική λαμπρή και πολλά υποσχόμενη σταδιοδρομία, η οποία ξεπέρασε τα στενά όρια της ομογένειας και εκτοξεύθηκε φτάνοντας μέχρι και τον Λευκό Οίκο.

Η Στέλλα Παντελίδη και ο Νίκος Παντελίδης ενώ ενεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας με τη νεόνυμφη Μαριάνα Παντελίδη kefaloniamagazine

Το μυστήριο

Το μυστήριο του γάμου έλαβε χώρα στο ιστορικό Εκκλησάκι της Παναγιάς Πλακούλας στην Άσσο Κεφαλληνίας το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως το εκκλησάκι των ερωτευμένων.

Τη νύφη συνόδευσαν η μητέρα της Στέλλα Παντελίδη, το γένος Καλκάνη, και ο αδελφός της Νίκος Παντελίδης, ενώ στα σκαλιά τους περίμεναν ο Άρης πλαισιωμένος από τους γονείς του Τόμ και Κάθυ Κουρκουμέλη τους κουμπάρους Ευάγγελο Βανδώρο και Κωνσταντίνα Μάντη.

Το μυστήριο τέλεσε ο π. Ιωάννης Βλάχος ιερατικός προϊστάμενος της κοινότητας της Αγίας Παρασκευής στο Γκρινλόουν το Λογνκ Άϊλαντ, ο οποίος διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς με την οικογένεια της νύφης, από τότε που ήταν ιερατικός προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδας στο Μανχάταν.

Οι νεόνυμφοι Άρης Κουρκουμέλης και Μαριάνα Παντελίδη με τους γονείς kefaloniamagazine

Μετά το μυστήριο ακολούθησε το γαμήλιο δείπνο σε παραλιακό κέντρο του Φισκάρδου. Το μαγευτικό και μοναδικό ηλιοβασίλεμα του Φισκάρδου δημιούργησε μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα και το πιο σημαντικό προετοίμασε ψυχολογικά τους συνδαιτυμόνες για το μεγάλο ξεφάντωμα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την ορχήστρα του το οποίο κράτησε μέχρι τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το kefaloniamagazine, οι νεόνυμφοι και οι οικογένειές τους προσπάθησαν να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ και κατάφεραν να ξεφύγουν από τους φακούς των τοπικών μέσων ενημέρωσης.