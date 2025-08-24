Ένας Έλληνας στο πλευρό του Τραμπ: Βοηθός υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας o Άρης Κουρκουμέλης

Επίσημα καθήκοντα ως υφυπουργός της κυβέρνησης Τραμπ ανέλαβε o Άρης Κουρκουμέλης

Ένας Έλληνας στο πλευρό του Τραμπ: Βοηθός υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας o Άρης Κουρκουμέλης
Γιος των επιχειρηματιών και φιλανθρώπων Τομ και Κάθυ Κουρκουμέλη, ο Ελληνοαμερικανός νέος υφυπουργός της κυβέρνησης Τραμπ, Άρης Κουρκουμέλης, δεν παραλείπει στην ανακοίνωση να θυμίσει την ελληνική του καταγωγή χρησιμοποιώντας το βαπτιστικό του όνομα «Αριστείδης», όπως μεταδίδει το ekefalonia.gr.

Ο Αριστείδης Κουρκουμέλης ανέλαβε τα καθήκοντα του βοηθού υπουργού για Εμπόριο και Οικονομική Ασφάλεια στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security – DHS) και ηγείται των προσπαθειών για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση κινδύνων εθνικής ασφάλειας που προκύπτουν από τον στρατηγικό ανταγωνισμό, την καταναγκαστική εργασία, τις ευπάθειες στις αλυσίδες εφοδιασμού, τις ξένες επενδύσεις και την παράνομη εκμετάλλευση του νόμιμου εμπορίου.

Ακόμη, εκπροσωπεί το υπουργείο σε δύο καίριες κυβερνητικές επιτροπές: Την Επιτροπή για τις Ξένες Επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες (Committee on Foreign Investment in the United States – CFIUS) και την Επιτροπή Αξιολόγησης Ξένης Συμμετοχής στον Τομέα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (Team Telecom). Παράλληλα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνεργασία του DHS με τον Λευκό Οίκο, το Κογκρέσο, καθώς και με διεθνείς εταίρους σε θέματα εμπορίου και οικονομικής ασφάλειας.

Ο Άρης Κουρκουμέλης διαθέτει πλούσιο υπόβαθρο στο Διοικητικό Δίκαιο, το Διεθνές Εμπόριο και την Εθνική Ασφάλεια, ενώ υπήρξε εταίρος σε δικηγορική εταιρεία παρέχοντας νομικές συμβουλές σε ρυθμιστικά ζητήματα, δικαστικές υποθέσεις και κυβερνητικές έρευνες. Έχει ακόμα υπηρετήσει ως ανώτατος Νομικός Σύμβουλος του υπουργείου Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ηγήθηκε της εφαρμογής των δασμών του Άρθρου 232 και άλλων στρατηγικών πρωτοβουλιών.

Την επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε ως γραμματέας δικαστή (Clerk) στον τότε πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου (U.S. Court of International Trade), δικαστή Τίμοθι Σ. Στάνσεου. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Νομικής από το Columbia Law School και Πτυχίου Νομικής από το New York Law School.

