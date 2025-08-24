Φωτιά τώρα στην Αγορά Θεσπρωτίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (24/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Θεσπρωτίας.

Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ, συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.