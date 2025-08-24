Μύκονος: Βρέθηκαν ναρκωτικά στο δωμάτιο του Βραζιλιάνου που σκοτώθηκε

Δύο νεαροί Βραζιλιάνοι βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε πισίνα σε ιδιωτική βίλα στον Ορνό της Μυκόνου, με τον έναν να καταλήγει και τον άλλον να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 25χρονος έχασε τη ζωή του μέσα στο νερό και στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ο 23χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου διακομίστηκε.

Στο σπίτι υπήρχε και ένα τρίτο πρόσωπο, ο οποίος ήταν αυτός που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν από το προσωπικό, το οποίο ανησύχησε βλέποντας υπερχείλιση νερού να κατεβαίνει σε χαμηλότερο όροφο. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα: οι δύο νεαροί ακίνητοι μέσα στο νερό. Δεν αποκλείεται η υπερχείλιση να προήλθε την ώρα που οι δύο νέοι πάλευαν απεγνωσμένα να σωθούν.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος και του θανάτου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, στο δωμάτιό τους βρέθηκαν ναρκωτικά και συγκεκριμένα μια σύριγγα και λευκή σκόνη, η οποία στάλθηκε για ανάλυση.